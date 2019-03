La véritable bande-annonce pour "Toy Story 4", c'est par ici

TOY Story 4... plus que quelques fois dormir !

A trois mois de sa sortie dans les salles obscures, le quatrième volet de la saga Pixar "Toy Story" dévoile sa première bande-annonce. L'occasion d'en découvrir plus sur l'intrigue qui s'annonce riche en émotions.

Rythmées par le morceau des Beach Boys "God Only Knows", les deux minutes trente d'extraits de "Toy Story 4" permettent aux plus impatients d'en savoir plus sur Forky, un nouveau personnage qui agrandira la bande de Woody.

Fourchette transformée en jouet par Bonnie, la nouvelle propriétaire de Woody et ses amis, Forky se sent davantage comme un ustensile et non comme un divertissement pour enfants, et décide de s'enfuir. Les héros partent alors à sa recherche et au fil de leur long périple retrouvent une ancienne amie, la bergère Bo Peep.

"Toy Story 4" sortira le 26 juin.

AFP