La tendance de la slow cosmétique

Prendre soin de sa peau de manière naturelle, sans produits de la pétrochimie, sans conservateurs et ingrédients perturbateurs endocriniens… on en parle de plus en plus et un nombre croissant d’hommes et de femmes de toute génération optent pour des cosmétiques naturels, bios, qui limitent les déchets. Sophie Trenteseaux , a créé il y a 5 ans "Make SENZ" , une ligne de soins cosmétiques 100% belges, bio, végétaux et personnalisables, une boutique, un atelier de formation en cosmétique naturelle, un centre de soins qui se trouvent à Ixelles.

À en lire cette définition on comprend bien que le concept n'est en réalité pas si neuf. Comme l'atteste la créatrice de Make SENZ, elle ne vient pas de nulle part, on n'a fait que la réinventer et l'adapter à notre époque. De fait, tous les ingrédients de base existaient déjà .

Pour Sophie Trenteseaux, lorsque l'on parle de "slow cosmétique", "on parle de toute une série de produits qui ont attrait à la beauté et à l' hygiène dans la salle de bain, et qui ont comme objectif de proposer des formules basées sur des ingrédients issus de la nature, de l'agriculture biologique, ou dérivés d'ingrédients naturels ".

La Slow Cosmétique est un mouvement et un label créé en 2012 par l'aromathérapeute Julien Kaibeck et qui rencontre aujourd'hui de plus en plus de succès.

La slow cosmétique et le zéro déchet

"Le lien avec zéro déchet il est venu après" relate Sophie à propos de son projet. "Dans l'histoire du concept et de la marque, on a d'abord ébauché surtout sur l'axe naturel et puis le zéro déchet est venu s'y greffer, plus par démarche effectivement d'écologie, d'impact zéro sur la planète et sur la manière dont on consomme les produits aujourd'hui".

Comment entrer dans le zéro déchet via la slow cosmétique ? "Il y a les cosmétiques solides qui sont très très dans l'air du temps et on peut arriver à faire de chouettes formules solides comme des shampoings, des déodorants, des dentifrices etc. Après il y a quand même toutes des contraintes résultant du produit qui font que parfois néanmoins on n'arrive pas à solidifier toutes les formules possibles et inimaginables. Dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est de la réutilisation intelligente de flacons. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter son flacon on va opter soit pour un flacon en verre soit pour quand même un flacon en plastique mais qui sera réutilisé (...) On a un système de vidange, on nettoie les pots et on les réutilise dans les productions suivantes".