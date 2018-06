La talentueuse Lubiana découverte dans The Voice saison 1 débarque avec un très beau single !

Vous vous en souvenez probablement, Lubiana Kepaou avait inondé de son talent toute la saison 1 de The Voice Belgique qui avait été remportée par Roberto Bellarosa.

C'est sous le simple pseudonyme "Lubiana" qu'elle a décidé de poursuivre son parcours musical en prenant le temps de peaufiner son univers qu'elle travaille actuellement avec Jeff Gitelman qu'on connait pour ses collaborations avec Alicia Keys ou plus récemment Camila Cabello.

De la même manière qu' Alice on the Roof et Loïc Nottet, elle confirme que la victoire dans le télé-crochet n'est pas la condition sine qua non pour y arriver quand tant de talent nous habite.

Lubiana publie aujourd'hui un single solaire, dans l'air du temps et dans lequel elle a pris soin d'inclure avec beaucoup de bonheur ses racines africaines.

Intitulé "Feeling Low", découvrez d'urgence le nouveau single de Lubiana ci-dessus ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !