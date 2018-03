La sylvothérapie : les bénéfices des arbres pour notre santé

La sylvothérapie est une thérapie par les arbres. Ses bénéfices sur la santé sont reconnus par les pratiquants et le gouvernement japonais.

La sylvothérapie, la thérapie par les arbres permettrait d’améliorer sa santé au contact des arbres. En pratique, elle consiste à se promener lentement dans les bois, marcher pieds nus sur des feuilles ou encore enlacer des arbres, en se concentrant sur les sensations, les bruits et les odeurs. Selon un pratiquant, serrer un arbre dans ses bras permet de " sentir sa présence (…) une force folle, majestueuse ".

Des bénéfices pour la santé pris très au sérieux

Au Japon, cette thérapie est prise très au sérieux. Appelée "shinrin-yoku ", " douche de forêt ", elle intéresse le gouvernement depuis les années 1980. Aujourd'hui, le pays compte 62 sites de soins en forêt.

Selon plusieurs études, la sylvothérapie a de réelles vertus : renforcement du système immunitaire, réduction du stress, de la pression artérielle et du risque de dépression. Selon Eric Brisbare, accompagnateur en sylvothérapie, tous les arbres n’ont pas les mêmes vertus : le hêtre est relaxant, l’épicéa tonifiant …

Mais les causes de ces bénéfices restent floues. Pour certains scientifiques, ils s'expliquent en partie par les phytoncides, des molécules sécrétées par les arbres et absorbées par la peau et les voies respiratoires.