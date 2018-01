La Sylvothérapie booste significativement notre santé !

Des études récentes, du Dr Qing Li -de la Nippon medical school, tendent à prouver que de simples bains de forêt peuvent avoir une effet préventif sur l’hypertension, la dépression et les cancers. Le spécialiste nippon recommande pour un bain de forêt d’une demi-journée, de rester assis pendant environ 2 heures et marcher sur deux à trois kilomètres. D’après lui, si vous voulez stimuler votre immunité, un bain de forêt prolongé sur trois jours et deux nuits, aura des effets significatifs sur votre organisme. Enfin, s’il s’agit de réduire le stress, une balade d’une demi-journée est efficace.

La sylvothérapie énergétique ...

Cette approche est plus subtile et plus surprenante encore. L’idée est que les arbres émettent des vibrations énergétiques bénéfiques au corps et à l’esprit. Le but est de profiter au maximum de ces bienfaits et, parvenir au point où douleurs, stress, chagrins et colères peuvent disparaître. Peut-être ne croyez vous pas trop à ces histoires d’énergie ? Bien des adeptes de la sylvothérapie en sont passé par là, avant que les arbres aient changé leur vie.

Syntoniser : Ce mot signifie se mettre à la même fréquence que l’autre. On peut syntoniser avec les arbres, mais pas n’importe lequel. Il faut que vous trouviez un de ces arbres remarquables parmi les " Grands Maîtres ", majestueux. Pour faire simple, disons que c’est un très bel arbre, grand, en parfaite santé, porteur d’une haute énergie :

- Fermer les yeux et rechercher à sentir la force d’enracinement de l’arbre - Ajustez-vous alors intérieurement sur cette force.

- Cherchez alors à sentir toute la lumière emmagasinée par cet arbre - Vous ressentirez à cet instant à quel point vous aussi, êtes fait de lumière - Votre lumière intérieure n’est pas une petite flamme vacillante, c’est un brasier rayonnant telle une étoile.

- Cherchez ensuite à sentir la paix de l’arbre et laissez vous envahir par cette paix.

Les arbres peuvent aider à enlever une douleur physique ou morale. Ils apaisent et vous permettent de respirer. Cette discipline qu'est la sylvothérapie est étonnante, car les arbres sont étonnants. Étonnants de force, de sérénité et de sagesse; qu’ils parviennent à transmettre à qui veut les recevoir.