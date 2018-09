La SPA dénonce : à la rentrée, on achète un cartable, un plumier et un chat !

Face à la hausse des adoptions en cette rentrée après une augmentation des abandons cet été, le responsable de la SPA de La Louvière dénonce un phénomène : après les vacances, on achète un cartable, un nouveau plumier et un chat. Vous voyez le chat comme un accessoire de rentrée ?

Dans La DH de ce matin, on découvre que le nombre d’animaux abandonnés a augmenté cet été, tout comme le nombre d’adoption en cette rentrée. Ce phénomène est expliqué par le responsable de la SPA de La Louvière par le fait qu’après les vacances, on achète un nouveau cartable, un plumier et un chat. Vient ensuite, quelques mois plus tard, le problème des abandons, parfois crapuleux en lâchant un animal dans la nature.

Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière : " Heureusement, il n'est pas uniquement question de ces adoptions-là à la SPA. En fait, il s'agit d'une phrase que nous avons lâché après un dimanche où on a eu dix adoptions de chats sur la même journée, ce qui est assez rare. D'habitude il y a deux, trois, quatre, parfois cinq adoptions sur une même journée. Dix c'était assez exceptionnel. Évidemment, nous nous rendons compte que c'est la rentrée des classes et c'est la vétérinaire qui a dit cette phrase. Après, chez nous, on sensibilise les gens. Nous sommes contents que les animaux sortent du refuge et connaissent une vie dans une nouvelle famille ".

Le SPA La Louvière permet les adoptions sur base d'un questionnaire : " Il existe une nonantaine de refuge en Wallonie. Chez nous, il y a tout un questionnaire préalable à l'adoption et ça, c'est légal. Nous sommes obligés de poser une série de questions. Nous allons encore plus loin dans le questionnaire. Nous obligeons, par exemple pour des chiens, les personnes à revenir le lendemain du jour où ils ont rencontré l'animal qu'ils ont réservé pour ne pas que ça soit une adoption sur un coup de tête. Quand on passe la porte d'un refuge, on voit des animaux qui sont en souffrance, dans des cages et, parfois, on craque et on a envie de tous les prendre. C'est en tout cas ce que certains nous disent. Il y a des personnes qui se rétractent et nous on préfère ça, même si c'est une adoption en moins, plutôt qu'une adoption impulsive ou irréfléchie. Ce sont clairement les animaux qui en paient le prix quand les gens s'en sont lassé. Nous en avions marre de voir les animaux revenir deux, trois, quatre semaines après l'adoption et nous avons préféré fonctionner comme ça. C'est une solution pour que les adoptions qui ont lieues dans notre refuge soient réfléchies ".