La somatothérapie, une réponse efficace et puissante face au Burn Out

Les personnes qui sont en Burn Out sont dans un état de tension permanent. La somatothérapie va leurs permettre de se reconnecter à leurs émotions, à leur corps. Elles font alors le lien entre leur mode de vie et ce qui l'a fait s'écrouler.

La détente profonde physiologique et psychique obtenue permet la reconnexion à soi-même, le but recherché étant de retrouver l’unité perdue, l’intégrité de l’être.

On n'impose rien dans la méthode - on s'adapte vraiment selon l'envie, le besoin de la personne. Cela peut se faire habillé ou en petite tenue, c'est selon son aisance.

Sa spécificité est basée sur le rythme de tension - détente par les mouvements. On fait une synchronisation repsiratoire qui permet d'ête dans le lâcher-prise. On accompagne la personne dans ce qu'elle veut exprimer avec son corps. C'est un moment unique- singulier car en lien avec ce que la personne vient déposer en séance selon son émotion du moment. Le massage s'adapte à cela.

C'est une technique de massage - Le toucher est psycho-psychique et invite au mieux-vivre, au lâcher-prise, à la création de relations positives et enrichissantes avec autrui et favorise l' accès au bien-être. C'est une forme unique d'écoute et de dialogue non verbal.

Le Burn out (cet état de saturation et d’épuisement total, forme de dépression accentuée par un sentiment d’inefficacité, d’incompétence et de perte de moyens) a fortement déstructuré le sujet et douloureusement dégradé son estime de soi.

Cette perte de confiance est généralement provoquée par l’impossibilité d’atteindre des objectifs toujours plus difficiles ou illusoires, et par l’incapacité consécutive à réagir aux stratégies de harcèlement ou de rejet.

"Dans notre méthode, le massage relationnel va procéder par propositions de mobilisations et d’étirements, par amplification et régulation de la respiration, par activation d’une communication créative entre le thérapeute et le patient. Progressivement, ce dernier redeviendra capable de s'écouter et de se sentir écouté d’abord dans la thérapie puis, par extrapolation, dans toutes ses relations professionnelles et affectives. Il apprendra ou réapprendra aussi à poser ses limites, à mieux les exprimer et à les faire respecter."

La Somatothérapie, par son approche psychocorporelle, représente une réponse efficace et puissante aux effets pénibles et conséquences néfastes du Burn out.

