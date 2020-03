Vous allez accueillir un chiot chez vous ? Oh, trop mignon. Savez-vous cependant que les premières semaines de sa vie sont capitales pour sa sociabilisation ? Oui, tout se joue dès à présent pour lui. Si vous souhaitez qu’il soit des plus sociable, qu’il ne soit pas apeuré dès qu’il croise l’un de ses congénères ou une autre créature féline ou encore s’il rencontre une personne qui lui est inconnue, alors, à vous de jouer, c’est le moment, c’est l’instant. La sociabilisation du chiot est primordiale pour avoir un chien adulte sociable au caractère des plus équilibré.

L’importance de la première exposition

La sociabilisation de votre chiot : tout se joue dès les premières semaines - © Tous droits réservés La sociabilisation de votre chiot : tout se joue dès les premières semaines - © Image Source - Getty Images/Image Source temporary-20200303101143 - © Image Source - Getty Images/Image Source

Tout se joue dès le plus jeune âge !

"La période la plus importante pour un chien, une fois arrivé chez vous, se situe entre 2 et 4 mois. Profitez-en pour lui montrer tout ce qu’il est possible de lui montrer, dans un large éventail (le plus d’humains différents, de chiens différents, de situations différentes, d’animaux différents, de véhicules différents) pour qu’il puisse généraliser et s’habituer peu à peu à tout ce qui l’entoure. Veillez particulièrement à l’importance de la première exposition.

Il doit se dire :c’est la première fois que je vois ça, et c’était GENIAL !

Vivement que je le revois ou que je vois quelque chose de nouveau, encore !" Faites en sorte que tout se passe bien, tout le temps, partout, et avec tout le monde, pour éviter de devoir rattraper les mauvaises expériences… " Pascal Sieuw : Educateur, comportementaliste, coach canin et formateur.

Et les premières semaines ?

Le plus tôt possible est le mieux pour les contacts tactiles, sonores, pour toutes les mises en situation, pour tous les stimuli. Même quand la femelle est pleine, il est bien d’opérer des stimuli tactiles aussi, ça commence déjà là. Au plus tôt sera le mieux, vraiment. En général, c’est entre 2 et 4 mois que le chiot intègre son nouveau foyer et il importe d’éveiller l’attention de ses nouveaux maîtres à cette sociabilisation qui se prolonge en ce moment-là.

Une sociabilisation manquée ne se rattrape jamais ?

Disons qu’une sociabilisation réussie et bien menée dès le plus jeune âge ouvre toute la probabilité d’avoir un chien des plus sociable ! Maintenant un chien qui n’aurait pas bénéficié de toute l’attention nécessaire à cette fin, de ces apports, de ces stimuli, qui n’aurait par exemple jamais été en contact avec un chat ne va pas pour autant y être réfractaire ou associable. Il n’y a pas une règle, si ce n’est celle de mettre toutes les chances et agréments de votre côté si cette sociabilisation est entreprise dès le début. Un agrément qui sera partagé en plus, c’est un win win pour le chien, pour le maître, et c’est pour la vie !

Un petit coup de patte ?

Cette étape de la vie du chien est si capitale qu’il est bien de se faire conseiller auprès de spécialistes pour parfaire nos gestes, pour nous orienter et adopter les comportements adéquats auprès de notre charmante petite boule de poils. Parce qu’ils savent nous faire craquer nos petits trésors et nous attendrir parfois au détriment de la bonne conduite utile pour son éducation. S’alimenter de bons conseils, s’offrir quelques séances auprès d’un comportementaliste, un éducateur canin peut être bénéfique. C’est un petit coup de patte bien sympathique qui peut enclencher un tout bon départ dans la vie avec votre animal de compagnie.

Le site de Pascal Sieuw en un clic