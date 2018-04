La semaine sera printanière, voire estivale. Vous aurez sans doute envie de pierrade, plancha, barbecues et apéro !

Vous ne le savez peut-être pas, ... les chips, biscuits apéro sont nocifs pour vos dents.

Si on lit bien les composantes du produit, on remarque que dans les chips et biscuits salés, il y a du sucre !

Doit-on pour autant s’en priver totalement ? " Non, il faut cependant manger équilibré " nous dit Marie-Pascale Loiseau, dentiste au CHM Mouscron.

On s’en doutait, les chips et biscuits qui accompagnent l’apéro n’ont de plaisir que la délectation. Les rondeurs disgracieuses qu’ils peuvent laisser devraient aussi nous aider à réguler notre consommation.

D’autant que maintenant, nous savons aussi que ces délicatesses salées peuvent aussi nuire à nos dents !