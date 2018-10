" Apprenons à maîtriser nos données privées "

La Semaine numérique existe depuis 18 ans. Elle s’appelait à l’époque Fête de l’Internet. Mais Internet est-il encore une fête ? Au fil des années, cet outil merveilleux et plein de promesses a créé ses propres démons : fracture numérique entre ceux qui savent l’utiliser et les autres, marchandisation des contenus, ubérisation de l’économie, et plus récemment menaces sur la vie privée des citoyens…

Au fil des années, la Semaine Numérique a défendu les valeurs promues initialement par les inventeurs d’un Internet libre et accessible à tous : partage des savoirs, émancipation citoyenne, égalité des utilisateurs, neutralité du web. Ces valeurs ne peuvent être atteintes que par l’appropriation des outils digitaux par le grand public et l’éducation aux médias numériques.

Cette année ayant été marquée par le scandale Facebook / Cambridge Analytica, il nous a paru évident de consacrer la Semaine Numérique au thème de la protection des données.

Le grand public a désormais reçu un premier coup de semonce : qui n’a jamais entendu parler du " vol " des données privées sur Facebook ? Mais ce même public se rend-il compte qu’il ne suffit pas d’être attentif aux infos partagées librement sur un réseau ? Les gens savent-ils que des données apparemment aussi triviales que leur géolocalisation, l’historique de leur moteur de recherche, leurs achats, leur fréquence de likes, leur reconnaissance faciale, permettent de dresser leur profil encore plus sûrement qu’un gouvernement ne pourrait le faire ?

Le moment est bien choisi pour permettre à tous les usagers du web, personnes physiques comme associations, d’approfondir la question de l’utilisation de leurs données privées. Plusieurs ateliers de la Semaine Numérique 2018 sont consacrés à cette problématique, comme par exemple :

- Namur : " Un espion dans ma poche ? Quels sont les rouages et les enjeux de la récolte de données ? "

- Bruxelles : causerie militante sur le thème " Libre d’être captif "

- Bruxelles : atelier sur la protection de ses données privées

- Pepinster : World Café sur le thème " Peut-on vivre déconnecté dans une société qui tend à évoluer de plus en plus vers le virtuel ? "

- Estinnes : Protéger sa vie privée sur Internet