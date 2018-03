La saison des brocantes liégeoises recommence !

Qui dit le retour du printemps dit aussi le retour des brocantes dans la province de Liège. Nous avons sélectionné pour vous quelques brocantes où le détour en vaut la peine. Commençons par le zoning industriel des Hauts-Sarts :

Brocante Terre

Organisé par l’ONG Autre Terre, Brocante Terre c’est samedi prochain mais aussi le premier samedi d’octobre. Cette ASBL a pour objectif d’aider les populations à développer un autonomie dans un esprit durable. Cette ONG est active notamment en Afrique mais aussi en Amérique Latine. Venez participer à la 56 ème édition pour découvrir 500 exposants.

Détail? Samedi 7 avril - 4ème avenue (Hauts-Sart - Herstal)

Brocante de Goé

Même si elle est plus petite que la précédente, cette brocante vaut le détour également. Ici, c’est 200 exposants qui seront présents. L’occasion aussi de découvrir ce superbe petit village avec ses maisons en pierre du pays et son clocher tors.

La matinée, vous pouvez profiter de cette brocante pour ensuite entamer une balade autour du lac de la Gileppe.

Détails: dimanche 22 avril de 6h à 17h

La Brocante de Cointe et Sclessin

Autrefois une fête entre voisins, c’est devenu une brocante avec 460 exposants. Ici, vous pouvez également déguster des saveurs artisanales comme les gaufres, les churros, les glaces, etc.

Détails: dimanche 29 avril de 9h à 17h aux alentours de la rue de la Treille à Cointe

La Brocante du lundi de Pentecôte à Clavier

C’est la plus grande parmi notre sélection. Cette brocante annuelle de 4 kilomètres accueille 680 exposants et plus de 20.000 visiteurs. Mais ici, vous pouvez aussi profiter de nombreuses festivités qui auront lieux ce jour-là car c’est également la fête du village avec ses carrousels, scooters et tout autre attractions foraines.

Détails: lundi 21 mai de 8h à 18h rue de la Gendarmerie à Clavier

En plus des informations concernant les brocantes régulières, vous retrouverez toutes les adresses et les dates de la saison 2018 en Province de Liège sur le blog

On vous met tout ça et bien plus encore là tout de suite sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”.