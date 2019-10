La recette zéro déchets de Candice: Faire son vinaigre maison

Les épluchures et trognons de 6 pommes

1 c. à s. rase de sucre blanc

De l’eau de source à hauteur

1 bocal grand et haut d’1L

Placez tous les ingrédients dans le bocal et recouvrez d’un fin linge ou d’une étamine.

Laissez fermenter 7 jours en mélangeant 2 à 3 fois par jour la préparation. Au bout de ce laps de temps, des bulles recouvrent la surface du liquide et une odeur alcoolisée s’en dégage, signe que la fermentation est bien active.

Comptez 7 jours supplémentaires, en mélangeant 1 fois par jour, pour obtenir votre vinaigre.

Si vous ne détectez aucune effervescence, vous pouvez transvaser le vinaigre dans une bouteille. Ouvrez le couvercle de la bouteille et mélangez tous les mois si il est stocké. Le vinaigre se conserve plus d’1 an.