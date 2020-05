La pyrale du buis fait bien des ravages. Quelles solutions au naturel?

Alors, il ne faut pas vous attendre au miracle soyons francs. Certains d’ailleurs auront recours à des traitements très incisifs et chimiques mais, la bonne nouvelle c’est qu’avec quelques produits naturels et de l’huile de bras, on peut gager de résultats satisfaisants.

La pyrale du buis gagne bien du terrain, elle envahit nos plantations et semble d’ailleurs s’être éprise d’affection et de gourmandise totale pour nos buis. Elle est bien vorace notre petite bestiole qui est de ces insectes appartenant à la famille des lépidoptères, des papillons donc ! Indigène de l’Est de l’Asie, elle se délecte de ces régions tropicales et humides. La commercialisation internationale de végétaux nous a donc réservé une petite surprise : la venue de cette chenille qui s’est aujourd’hui répandue dans l’ensemble de l’Europe.

Une étrange créature qui se reproduit plus que généreusement

temporary-20200507025332 - © Marina Denisenko - Getty Images/iStockphoto

Les femelles pondent en moyenne entre 200 et 300 œufs par ponte, qui éclosent sous 48 heures La pyrale du buis mue 4 fois dans sa vie et devient de plus en plus grosse et affamée comme en fait état "jardinetsaisons.fr"

Au 1er stade les chenilles mesurent 3 mm et sont à peine visible. Elles se nourrissent de la cuticule sous la feuille du buis.

Au 2ème stade elles commencent à ronger le dessus et le dessous des feuilles. C’est alors que l’on peut observer de multiples fils, tissés par les chenilles qui leurs permettent de se protéger et de circuler parmi les branches.

Ensuite, au 3ème stade les pyrales du buis sont capables de manger entièrement les feuilles.

Puis arrive le 4ème stade où les chenilles dévorent toute la verdure puis quand elles ne trouvent plus rien elles s’en prennent à l’écorce.

Elles atteignent alors leur taille maximale, 4 cm, au bout d’un mois de vie et se métamorphosent par la suite en chrysalide. Les papillons finissent par éclorent au bout de 3 semaines.

La pyrale du buis se reproduit tout le long de l’année et ne disparaît pas pendant l’hiver. Effectivement, même si le rythme diminue, les chenilles les plus jeunes (stade 1 et 2) se créent un cocon afin de survivre aux températures hivernales pour finalement reprendre ce qu’elles avaient commencé courant Mars Avril.

Ce bilan étant établi, on peut commencer la chasse aux papillons ou plus judicieusement aux chenilles. Manuellement, vous pourrez déjà avoir un lot de spécimen, ce qui épargnera ainsi vos buis de leurs ravages.