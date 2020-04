La propolis, la reine des produits de la ruche si bénéfiques à notre santé

Plus

On sait combien les produits de la ruche sont de véritables trésors pour notre santé. Le miel est l’un des produits phares que les abeilles nous offrent et qui nous aident à lutter contre bien des maux. Nous sommes aussi assez adeptes de son goût agrémenté de bien des parfums comme celui de la lavande, du thym, du romarin,… Ces plantes lui confèrent ainsi des vertus médicinales combinées. En plus du miel, la propolis, le pollen, la gelée royale et le venin d’abeille ont également de grandes qualités diététiques et thérapeutiques. Le professeur Henri Joyeux souligne depuis bien longtemps d’ailleurs les propriétés bienfaisantes de ces produits de la ruche dans l’un de ses articles : " Des asthmatiques aux migraineux" "Les produits de la ruche ne sont pas des médicaments en eux-mêmes, mais peuvent soutenir les immunités défaillantes, participer à la cicatrisation qui traîne "… : ce sont des alliés sans faille pour amener nos organismes vers un mieux-être et une guérison plus complète" Professeur H. Joyeux. De véritables trésors aux multiples vertus épinglées également par l’apithérapie en son dossier - www.futura-sciences.com

Le miel : un vrai don de la nature temporary-20200416090908 - © Kiyoshi Hijiki - Getty Images Le produit de la ruche et des abeilles le plus connu est bien entendu le miel. Il contient de l’eau, des matières sèches, des enzymes, des acides organiques, des acides aminés, des esters de cholestérol et des minéraux. Une composition riche qui explique sans doute pourquoi il est autant utilisé dans nos cuisines, sur notre peau ou encore pour nous soigner. Récolté par l’apiculteur le miel a des propriétés antioxydantes, anti-infectieuses générales, tonifiantes et stimulantes, métaboliques, digestives, antiseptiques cutanées et cicatrisantes.

La cure de gelée royale : un puissant stimulant temporary-20200416090908 - © JPC-PROD - Getty Images/iStockphoto La gelée royale est produite par les abeilles nourricières : elle sert à nourrir les larves qui donneront naissance aux jeunes abeilles et aux reines. Elle est utilisée pour stimuler les systèmes immunitaires, cardio-vasculaires, digestifs, endocriniens et nerveux et a aussi des propriétés anti-infectieuses et antioxydantes. Une cure de gelée royale dure au moins un mois. Il est conseillé de prendre de 500 mg à 1 g de gelée royale par jour.

La cure de pollen pour les allergies et la mémoire. temporary-20200416090908 - © BSIP/UIG - Getty Images/Collection Mix: Sub C’est l’élément fécondant des végétaux et qui est récolté par les abeilles via leur brosse à pollen. Le pollen constitue un bon complément alimentaire. Il sert à traiter les allergies et améliore la mémoire des personnes âgées.

Le venin d’abeille pour vos articulations temporary-20200416090908 - © Tous droits réservés Le venin permet de soigner les affections rhumatismales, les arthrites, certaines infections et la sclérose en plaques. Il peut être administré en baumes, comprimés ou gouttes, mais peut aussi entrer en combinaison avec un traitement par acupuncture.

La propolis contre les bactéries temporary-20200416090908 - © Ivan Marjanovic - Getty Images/iStockphoto La propolis sert à protéger la ruche grâce à une action bactéricide. C’est une substance complexe, formée de 300 à 400 composés. La propolis traite les plaies de la muqueuse buccale comme les aphtes et les gingivites. Elle prévient des infections virales et bactériennes, et protège les voies respiratoires des inflammations. ► Lire l’article du Professeur Henri Joyeux - "Propolis : une merveille de la nature pour rester en bonne santé" Le professeur Henri Joyeux qui souligne toutes la force naturelle et l’efficacité de la propolis à bien des niveaux pour notre santé : "Les propriétés pharmacobiologiques de la propolis décrite dans la littérature scientifique (toute source botanique confondue) sont nombreuses et démontrées scientifiquement : antibactérienne, antivirale, antifongique, antioxydante, anesthésiante (elle devrait être plus utilisée par les chirurgiens dentistes et les stomatologues), anti-inflammatoire, anti-angiogénique, immuno-modulatrice, anti-tumorale". La propolis, la Reine des elixirs santé !