La princesse Delphine danse une valse viennoise pour ses premiers pas à "Danse avec les stars"

Ce 4 décembre, Delphine de Saxe-Cobourg a réalisé ses premiers pas dans la 3e saison de Dancing with the stars, sur la chaîne néerlandophone Play4. Elle a récolté 22 points sur une valse viennoise.

Il y avait comme un air de féerie Disney et de soirée aristocratique typique du 19e siècle ce 4 décembre sur le parquet de Dancing with the stars en Flandre. La princesse Delphine a attiré tous les regards pour son premier passage, dansant une valse viennoise avec son partenaire, Sander Bos, sur un titre de Rihanna.

Le duo a obtenu 22 points, à savoir l’avant-dernier score de la soirée, devant l’ancien nageur Pieter Timmers.