La plus longue table de pique-nique bientôt à Uccle

Cette table sera longue de 480 mètres et pourra accueillir 1.594 personnes. Il s'agira de créer un moment convivial, bon enfant et intergénérationnel.

Le but ? La rencontre et la découverte

L'objectif de "La Table" est multiple :

- faire découvrir l'association et les différents événements réalisés au cours de l’année.

- faire ou re-faire découvrir les nombreux commerces de qualité qui font la réputation et la fierté

du tronçon "Vanderkindere et la Rue Gabrielle.

- animer le quartier et permettre a tous de se rencontrer, de prendre le temps de discuter et d’échanger, en toute convivialité, avec les commerçants, leurs équipes, les voisins, ...

- redonner à la rue sa dynamique première : une rue fleurie où il fait bon flâner, en toute sécurité.

- animer la rue lors d’un jour exceptionnel.

Toutes les infos sur https://www.latable-uccle.be/