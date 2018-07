La plus longue éclipse de Lune du XXIè siècle, c'est ce soir !

Cette éclipse totale de Lune va faire rougir notre satellite vendredi tandis que la planète Mars, quasiment au plus près de la Terre, sera pleine d'éclat. Une conjonction de phénomènes pour un spectacle de 103 minutes.

Le spectacle pourra se voir à l'oeil nu, sans aucun danger contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus, sous réserve que le temps soit de la partie.

Les appareils photo classiques permettront de faire de belles images mais il faudra se munir d'un pied, recommande l'astronome Pascal Descamps, de l'Observatoire de Paris-PSL.

L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, sera visible, partiellement ou totalement, dans une moitié du monde (en gros l'hémisphère est). Elle pourra être observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie.

Mais c'est l'Afrique de l'Est et du Sud, le Moyen-Orient et l'Inde qui seront les mieux lotis pour profiter pleinement du spectacle.

La France métropolitaine verra la fin de l'éclipse, la Lune se levant entre 19H00 et 19H30 GMT (21h00 et 21H30 heure de Paris) soit après le début du phénomène. C'est à La Réunion que les Français admireront le mieux l'événement.

Le site timeanddate.com permet de savoir précisément les zones concernées par l'éclipse et l'heure locale à laquelle elle sera visible dans la nuit de vendredi à samedi.

"La Lune devrait prendre une teinte rougeâtre, un peu cuivrée et Mars, surnommée la +planète rouge+, sera à côté, très brillante, avec une teinte légèrement orangée", souligne Pascal Descamps.

Toutefois, la météo pourrait jouer les trouble-fêtes notamment en Asie du Sud-est, en période de mousson.

Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, se trouvant entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel.

La Lune, pleine, va rentrer peu à peu dans la pénombre, puis dans l'ombre pour se retrouver totalement dans l'ombre, avant d'en sortir progressivement.

Le phénomène complet (pénombre comprise, imperceptible à l'oeil nu) va débuter à 17h14 GMT (19h14 heure de Paris) et s'achever à 23h28 GMT (01h28 heure de Paris).

Le spectacle commencera à 18H24 GMT (20H24 heure française), la Lune donnant l'impression d'être peu à peu grignotée par l'ombre.

Le moment le plus intéressant de l'éclipse, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 19H30 GMT (21h30 heure française) et se terminera à 21h13 GMT (23h13 heure française).

Cette phase dite de "totalité" durera 1 heure 43 minutes (103 minutes), ce qui en fera la plus longue éclipse de Lune du XXIe siècle.

Il s'agit de la deuxième éclipse totale de Lune de 2018, la première ayant eu lieu le 31 janvier (elle n'était pas visible en France).

Privée des rayons du Soleil, la Lune va s'assombrir et prendre une teinte brique car l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône d'ombre. La Lune peut alors les renvoyer.

Il est possible que l'éclat de la Lune soit atténué car "elle va passer par le centre de l'ombre de la Terre, là où il y a le moins de lumière réfractée", avertit Olivier Sanguy, de la Cité de l'Espace à Toulouse.

L'autre vedette de la nuit sera la planète Mars, qui ne sera qu'à 57,6 millions de kilomètres de la Terre.

A l'oeil nu, on verra un point brillant mais avec une lunette ou un télescope, il sera possible de l'observer dans les détails.

La soirée donnera l'occasion de tordre le cou à une rumeur relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle Mars apparaîtrait aussi grosse que la Lune ce vendredi.

"Si c'était vrai, nous serions dans un sacré pétrin, vu la force gravitationnelle", a ironisé la NASA sur son site.

En France, l'Association française d'astronomie (AFA) organise des animations autour de l'éclipse dans 150 lieux. La mairie de Paris invite les amateurs à se rendre sur le parvis du Sacré-Coeur. La Cité de l'Espace à Toulouse attend 6.500 personnes pour sa soirée qui affiche complet.

A Madrid, la mairie propose de regarder l'éclipse dans le vaste parc de Pradolongo, sur fond de musique électronique.

Source : AFP