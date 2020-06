La piste de l'Hippodrome de Wallonie sera rutilante pour accueillir les 9 courses du programme de trot ce dimanche

La piste de l'Hippodrome de Wallonie sera rutilante pour accueillir les 9 courses du programme de... 9 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 13H40 Cheval du jour : 508 FORTUNA JIJO Outsider du jour : 712 MARCO BR 1ère course Le Prix des Espoirs. NOUBA MOM et NYMKE BRIGADOON devront se méfier de NIFORD DES BAUX avec V. Martens. NEVELE HALL GRAUX et NOTRE PERLE ont déjà bien couru. NICE PRESENT a très bien été qualifié. NYMPHE DU CHENE est un bon outsider. Pronos : 1-12-9-10-6 2ème course 2850 mètres. LET’S GO VRIJTHOUT est le moins rapide. LARS BOUCHOUTHOEVE termine souvent en tête des battus. MAESTRO S et LOCO SONATA sont très réguliers. LOTHARINGEN EV prend souvent des accessits. MAGO DES RABOTS est le plus argenté de cette deuxième course. Pronos : 3-4-1-7-5 3ème course L’épreuve du tiercé. KADET SLIPPER peut surprendre s’il reste au trot. JELKO LOGEVELD a déjà 7 ans. LIMONCELLO JP mériterait de gagner une course. MICK JAGGER EV possède peut-être la meilleure chance en première ligne derrière l’autostart. MOONLIGHT VRIJTHOUT n’a pas hérité d’un numéro favorable. MILES OF SMILES possède pas mal d’expérience. MILF VRIJTHOUT et MARADONA SLIPPER cherchent leur meilleure forme. LOWI DE SPAGNIE est courageux. NEW EXPRESS peut manquer d’expérience. LIO JANE AC n’est pas hors du coup. Pronos : 14-9-7-6-13 4ème course GENERAL OASIS peut cette fois terminer sur le podium. GOSSIGNY reste sur une deuxième place. GAVROCHE PACO débute. FURAC DE VALFORG possède déjà un excellent record. FOSTER DOPE est pour l’instant premier ou disqualifié. FLOYD DU GUIBEL, FUNKY DAY et ETOILE D’YLEA peuvent jouer une place. Pronos : 13-7-11-2-10 5ème course EMMA CROWN fait toutes ses courses. ECHO DU PERTHUIS évite désormais la faute. ETNA REYNALD peut mieux faire. EROS DU BIS sera confié à Guido Laureys. FORTUNA JIJO fera partie des grands favoris. FANIKA DU MOULIN sera à retenir pour une grosse cote. FRANC JEU cherche un succès. Attention à FARMONY DE JUPILLE. Pronos : 8-1-13-4-7 6ème course Une course très ouverte ! LOOKATME VRIJTHOUT est une surprise possible aux places tout comme MAGIC DE MORGANE. LIBERO D’HOPPE vient enfin de gagner. LOVELY GIRL EV est bien placée derrière l’autostart. LUKE WINNER peut gagner en évitant la faute. KUINSY FD possède de la qualité mais doit nous rassurer. LUNAVITA est dans même cas. LANDO VRIJTHOUT a sans doute visé cette course. KINGSLAND M est régulier pour les places. MDE LA FUTAIE possède déjà un joli palmarès malgré son jeune âge. KIRA BUTCHER et JUGLANS BLOC cherchent leur meilleure forme. Pronos : 8-5-2-3-7 7ème course On a fait le plein pour cette 7ème course. MILADY AXKIT et GABY D’AMAY devront être surveillés pour leur début. GRANDIOSO RIVER peut se racheter. On passe aux deux favoris de la course : MYLORD HARDEMPONT (l’expérience) et MARCO BR (qui a déjà montré de la qualité). MADISON EV viendra compléter une combinaison pour un gros rapport. Pronos : 12-9-1-4-5 8ème course 1750 mètres. JACKPOT DE POTIRON n’est pas forcément hors course. GRACEFUL BOKO court toujours bien. KALITA d’EREBUS manque de régularité au contraire de LEGENDEL LJ (qui ne gagne jamais). GITANE D’ERPION se cherche. BEAUTY FLOWER CG et LORD OF LOVE dépendent du même entrainement et possèdent tous deux de la vitesse. Pronos : 3-7-8-4-5 9ème course Dernière course réservée aux apprentis et lads jockeys. Pas facile d’éliminer un concurrent. C’EST UN MIBER possède une très belle musique. ELITE LOVE BLUE peut encore être retenu pour une petite place. FILS DRY est compliqué. EXOTIC est régulier. IMAGINE VAN HEREND vient enfin de gagner. DJINN CEHERE trouve un bon engagement. JANTJE D’HOEVE et ELAN DES GRANGES devront composer avec leur numéro en dehors. ANNE VIBE n’y est plus. KIZ VIVANT va bien courir. FRIENDLY LANE est un brave cheval et EARL GREY WAY ne cesse de s’améliorer. Pronos : 5-12-1-2-4