Là où il y a de l'espoir... Il y a de la vie !

37 ans ... 37 années durant lesquelles, de façon perpétuelle et sans faillir en sa croyance, en son espoir, cet homme a semé la vie en cette terre alors infertile. L’île Majuli est devenu ainsi un véritable vivier où faune et flore resplendissent ce jour de tant de beauté, de tant de vie. Une terre de toutes les promesses, de tous les espoirs tant un homme y a cru, tant une seule personne a en un simple geste quotidien redonné VIE à ce coin de paradis.

Depuis plus de 30 ans, Jadav Payeng a œuvré patiemment au reboisement de son île natale. La forêt de Jadav fait aujourd’hui 300 hectares, soit l’équivalent de 400 terrains de football réunis.

Jadav a consacré sa vie depuis cette époque à la protection de la terre de ses ancêtres. Une terre qui abrite encore aujourd’hui plus de 150 000 habitants. C'est conscient de la situation désastreuse que cet apprenti botaniste s’est mis à planter à la main des milliers d’arbres et de plantes sur plus de 300 hectares.

Quand on voit ce qu’un seul homme peut faire de ses propres mains, on est impressionné et on se dit que rien n'est impossible à celui qui a la patience et la volonté.

Aux actes citoyens !