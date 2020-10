La nouvelle vidéo de Julien Doré est juste incroyable !

C'est le 4 septembre que Julien Doré publiait "aimée", son cinquième album accompagné du single "La fièvre" avec le succès qu'on connait !

Le chanteur vient d'y donner une suite en publiant un nouveau titre intitulé "Nous" pour lequel il nous a concocté une vidéo incroyable où on peut le découvrir en cosmonaute accompagné de deux adorables diplodocus qu'on croirait tout droit sortis de Jurassic Park !

Un travail en 3D impressionnant qu'on doit à son comparse Brice VDH qui réalise la vidéo et à qui on devait déjà "Le Lac", "Coco Caline", "Sublime et silence", "Porto-Vecchio" ou encore "La fièvre"

Découvrez-là de toute urgence ci-dessous !

► Lire aussi : Julien Doré : "L'unanimité artistique n'a jamais été une quête chez moi"