La nouvelle lune de ce 26 novembre... Ce sera puissant ! - © VladGans - Getty Images Cette nouvelle lune en sagittaire du 26 novembre semblerait apporter de puissants changements, des bouleversements, des opportunités pour les uns, d’autres pressentent davantage la chance d’une nouvelle aventure qui nous parle d’amour ! D’un point de vue ou d’un autre, cette nouvelle lune va nous secouer, nous offrir des opportunités et ce sera juste puissant ! Voici différents regards posés sur cette nouvelle lune de ce mardi 26 novembre. Aussi puissant que ce soit, puissiez-vous y trouver tous les chamboulements positifs et toute la douceur nécessaire pour vivre une aventure des plus merveilleuse qui soit car votre intention et votre destin restent aussi et toujours entre vos mains !

La nouvelle lune apportera des changements et des bouleversements. temporary-20191126095040 - © Tous droits réservés Ce nouveau cycle lunaire est source d’opportunités… Ça va secouer mais c’est riche de possibles. Mars, face à Uranus, est l’une des influences les plus perturbatrices de l’astrologie. Cela peut rendre les gens assez impulsifs et rebelles. Tension et anxiété seraient au rendez-vous et l’indécision s’installerait également en cette nouvelle phase de pleine lune. L’ouverture et la flexibilité vous permettront de choisir les meilleures opportunités créées par les changements chaotiques à venir. De l’opportunité dans l’air… Il y aura de réelles opportunités pour augmenter votre pouvoir, votre richesse et vaincre vos "ennemis". Mais vous devez utiliser la stratégie et bien faire les choses pour réussir et rester bien. Il y aura des gagnants et des perdants avec cette nouvelle lune et il y a beaucoup à gagner. L’éclipse solaire de juillet 2019 a offert santé, honneur et richesse. Avec de la patience, de l’ouverture d’esprit et du travail acharné, vous pouvez toujours réaliser vos rêves. C’est le moment, c’est l’instant ! Les effets de la nouvelle lune du 26 novembre dureront quatre semaines jusqu’à l’éclipse solaire du 26 décembre. Le meilleur moment pour prendre un nouveau départ et commencer de nouveaux projets pendant les deux premières semaines de ce nouveau cycle lunaire. Cette phase croissante de la Lune dure du 26 novembre au 12 décembre. Source/ extrait : https://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/

La Nouvelle Lune nous parle d’amour ! La nouvelle lune de ce 26 novembre... Ce sera puissant ! - © m-gucci - Getty Images/iStockphoto En route pour l’aventure ! La Nouvelle Lune du 26 novembre se produit en Sagittaire et nous parle d’amour ! Elle offre un élan neuf à nos amours. Elle vous offrira un coup de foudre, une rencontre marquante, un nouveau départ ou bien une consolidation de vos liens. Bref… Une pleine lune chargée d’amour ! Mardi 26, la Nouvelle Lune en Sagittaire est sentimentale. Elle donne de l’élan à nos amours et permet d’entamer une relation en toute connaissance de cause. En effet, cette Nouvelle Lune Quinconce à Uranus en Taureau peut nous secouer et nous sortir de notre zone de confort. Nouvelle Lune de novembre, quelle influence ? L’Opposition de Mars et d’Uranus bien reliée ce jour-là à la Conjonction de Jupiter et de Vénus peut nous annoncer un coup de foudre ou un événement amoureux qui nous bouleverse. L’instabilité règne dans ce ciel mais les planètes nous proposent des frissons d’amour comme on les aime. Tout est possible : nouvelle rencontre inattendue, retrouvailles ou nouvelle étape d’une relation qui tourne de plus en plus à l’amour, envie de se rapprocher d’un être cher, quitte à se faire un peu violence pour oser se lancer. Aussi, nous aurons suffisamment d’intuition pour ne pas commettre d’impair, que nous soyons la personne conquérante ou la personne séduite. Le dialogue qui peut s’instaurer sera à la fois plein d’espoir, à la fois lucide. Pour les couples, cette Nouvelle Lune est enrichissante. N’hésitez pas à surprendre votre moitié en apportant une nouvelle touche de séduction ce soir-là. Et s’il n’y a pas d’amour dans tout ça ? Alors la Nouvelle Lune du 26 novembre nous aidera à découvrir de la complicité avec une personne que nous connaissions mal ou que nous ne fréquentions pas vraiment. Si nous étions en froid avec quelqu’un, c’est peut-être le bon moment de contacter cette personne pour se réconcilier. On peut aussi relancer une amitié qui prenait l’eau, chacun étant trop occupé de son côté… Source : Mon astrocenter.fr

Du baume au coeur.... La nouvelle lune de ce 26 novembre… Ce sera puissant ! - © in-future - Getty Images/iStockphoto "En Sagittaire, cette Nouvelle Lune a l'intention de nous donner un peu de baume au coeur, en exaltant notre joie, notre confiance en nous, en nous rendant optimistes, enclins à l'enthousiasme, avec le désir de nous ouvrir aux plaisirs de la chair, de la table et de tout excès en tout genre, ouvert aux ambitions, à l'expansion, aux nouveaux horizons, aux voyages, à la spiritualité, au sens de la vie, à la quête de sens... Aux relations familiales élargies, à l'indépendance et à la liberté d' Etre, aux changement et à la compréhension intuitive... " Source / extrait : http://astrotransgenerationnel.over-blog.com

La nouvelle lune de ce 26 novembre... Ce sera puissant ! - © m-gucci - Getty Images/iStockphoto Quel que soit le regard posé en ce ciel, il nous promet bien des opportunités, des bouleversements et ce sera haut les cœurs ! Belle pleine lune à chacun(e) de vous !