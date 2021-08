La mère d’Emmanuel Macron se confie sur le couple présidentiel : "Brigitte n’est pas une belle-fille. C’est une amie"

L’écrivaine Gaël Tchakaloff a dévoilé quelques extraits de son livre Tant qu’on est tous les deux au Point, sur le couple Emmanuel et Brigitte Macron. On y découvre notamment que la mère du président français s’entend à merveille avec sa belle-fille.

Les relations entre les présidents de la République française et les Premières dames ont toujours passionné le public. On se souvient du couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni ou bien des histoires amoureuses de François Hollande. Leur successeur, Emmanuel Macron, a rapidement attiré les projecteurs sur son couple lors de son investiture en 2017. Le chef d’État français est l’époux de Brigitte Trogneux, ancienne enseignante dans son lycée La providence d’Amiens et de 24 ans son aînée, une différence d’âge qui a donc marqué l’opinion publique… tout comme la mère d’Emmanuel.

C’est ce que révèle en partie Tant qu’on est tous les deux, la biographie du couple présidentiel signée Gaël Tchakaloff qui paraît le 25 août prochain aux éditions Flammarion.