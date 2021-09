La Meghan Markle japonaise ? La princesse Mako se mariera bientôt aux États-Unis

La fille du prince héritier Fumihito d’Akishino rompt avec les traditions impériales : elle se mariera bien avec un avocat aux États-Unis. Un scénario qui rappelle celui du couple Harry-Meghan qui s’était éloigné de Windsor et de son protocole.

L’affaire fait grand bruit au Pays du Soleil Levant : la princesse Mako d’Akishino, 29 ans, nièce de l’empereur Naruhito, quitte le Japon par amour. Fiancée depuis 2017 avec Kei Komuro, elle se mariera bien fin 2021 avec ce roturier rencontré lors de ses études à l’université confirme notamment le Japan Times malgré les réticences de la population.

Ce geste redouté depuis l’annonce de ses fiançailles il y a quatre ans, l’exclut automatiquement de la Famille impériale selon la loi pesant sur la Maison impériale depuis 1947.

Le couple coupe même le cordon avec ses proches en partant se marier aux États-Unis, et en ne suivant pas les cérémonies coutumières impériales. "Les rites sont une cérémonie officielle de fiançailles appelée Nosai no Gi, au cours de laquelle les familles des futurs conjoints échangent des cadeaux, et une cérémonie Choken no Gi pour rencontrer officiellement l’empereur et l’impératrice avant le mariage" expliquent les journalistes du quotidien anglophone japonais.

Il s’agit là d’une première au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale.