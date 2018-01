La maison de haute couture Gucci ouvre un restaurant

Massimo Bottura - © The Lord of the Chefs

Pour les personnes qui aiment que leurs pâtes soient stylées et à la mode, le "Gucci Osteria" est sans doute le meilleur endroit pour ne pas être déçu... ou pas ! En tout cas, Gucci a décidé de divertir ses activités en ouvrant son premier restaurant à Florence, en Italie. Un restaurant de 50 couverts avec à sa tête le chef triplement étoilé par le guide Michelin : Massimo Bottura ! Il a ainsi concocté le menu dans son intégralité.

A la carte, de nombreux classiques de la cuisine italienne mais également des mets plus exotiques : brioche farcie au porc, tortillas à la péruvienne, etc. Et contrairement à ce que pourrait laisser croire le nom du restaurant, les prix sont relativement accessibles puisqu'ils varient entre 20 et 30€.

Le "bistro" chic fait partie du musée dédié à la grande marque de haute couture. Anciennement appelé "Gucci Museum", le musée a été rénové et rouvert en ce début d'année pendant la 93ème édition du Pitti Uomo (le plus important événement international concernant la mode masculine). Il s'appelle désormais "Gucci Garden" et inclut maintenant aussi un espace restaurant et une boutique de pièces uniques de la marque.

Gucci n'est pas la première maison de haute couture à ouvrir son propre restaurant. Giorgio Armani l'a fait avant eux il y a déjà de nombreuses années avec son "Armani Caffè". Il s'agit pour ces maisons davantage d'un renforcement de l'image de marque que d'une nouvelle source de revenus...