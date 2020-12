La magie des fêtes s’invite chez vous avec VivaCité

Vivons des fêtes joyeuses et chaleureuses pour entériner de la meilleure des manières cette année 2020. VivaCité vous a concocté un cocktail de moments festifs, drôles et musicaux pour vivre intensément depuis chez vous la période des fêtes de fin d’année. Faites un peu de place sous le sapin pour ajouter rire et convivialité, VivaCité s’invite chez vous ! Au programme, des rendez-vous qui nous rapprochent, qui célèbrent les artistes de chez nous, notre patrimoine, et des moments festifs pour passer ensemble les réveillons de fin d’année. Car cette année, plus que jamais, les Belges ont besoin de vivre la magie de Noël !

Noël ensemble

© Tous droits réservés Cette année encore, Olivier Gilain ne lâche pas l’affaire ! Il va déposer sous votre sapin des cadeaux sélectionnés pour égayer votre réveillon de Noël. Le 24 décembre, dès 19h et jusqu’à minuit, faites un peu de place à table pour ajouter rire et convivialité à votre réveillon. Noël, plus que jamais ensemble sur VivaCité…

Nos chansons ont une histoire

8 images © Tous droits réservés

Spéciale chansons de Noël ! S’il y a bien un jour ou les belles histoires remplissent les foyers, c’est bien le jour de Noël. Cette année dès 10h30, VivaCité transforme André Torrent en conteur des histoires qui se cachent derrière les grands tubes de Noël. Nos chansons ont une histoire (de Noël) sur VivaCité, c’est le 25 décembre dès 10h30 et jusque 13h avec Olivier Gilain.

Crooners

© Tous droits réservés Marc Vernon et Bruno Tummers vous attendent pour une émission spéciale Crooners sur VivaCité et Viva +. Redécouvrez les grands standards signés Frank Sinatra, Elvis Presley ou Dean Martin ! Retrouvez aussi de nombreux artistes actuels qui viennent de sortir des albums ou singles de Noël ou Big Band comme Jamie Cullum, Josh Groban, Robbie Williams ou Vincent Niclo.

La grande évasion

© Tous droits réservés Place au tourisme et aux idées d’escapade avec Philippe Jauniaux et Philippine Debruyn le 24, du 28 au 31 au décembre entre 9h et 11h ainsi que le 2 janvier, entre 13h et 16h. Avec La grande évasion, on continue à voyager par les ondes, tout en se projetant dans des perspectives plus réjouissantes ! Et chaque jour, remportez des vacances : citytrip en Espagne pour les fans de foot et vacances à la montagne à Vars, Les Orres, Serre Chevalier-Briançon, Montgenèvre et aux Menuires. Tous les séjours sont évidemment valables jusqu’à fin 2021, voire fin 2022.

En cuisine

8 images © Martin Godfroid

Pierre Joye et Candice Kother vous donnent rendez-vous pour célébrer les fêtes de fin d’année avec légèreté et gourmandise le 24 et du 28 au 31 décembre de 11h à 13h ainsi que le 26 décembre et 2 janvier de 8h30 à 10h30 ! Ils seront à vos côtés pour vous permettre de réussir toutes vos envies culinaires, quelle que soit la taille de votre bulle ! Vous ferez le plein d’infos tant sur les classiques de Noël que sur des mets originaux à partager.

#Restart

© Martin Godfroid Les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles partagent avec vous leurs coups de cœur, émotions musicales, artistes préférés ou concerts inoubliables ! Qui fait vibrer Suarez, Plastic Bertrand, Daddy K… et tous les autres ? Découvrez leurs confidences, recueillies par Walid et mises en musique par Bruno Tummers du 28 au 31 décembre entre 18h et 19h30.

Viva 2021

© Tous droits réservés Et si on oubliait très vite cette année 2020 ? Ouf, plus que quelques heures et Viva 2021 ! Pour ce réveillon de Nouvel An hors normes, Olivier Colle et Julie VanH s’invitent chez vous pour passer ce cap en musique et dans la bonne humeur. Dès 19h, ils feront monter l’ambiance via un tour de Belgique des réveillons ; des coups de fil à un maximum de bulles pour unir les auditeurs à distance. Côté musique, ce sont des sets des meilleurs tubes de Nouvel An qui seront intégralement mixés dans une sorte d’énorme hitmix très festif. À partir de 23h, notre duo d’animateurs pourra compter sur la complicité de DJ’s belges de renom pour quelques joutes ludiques. Et à partir de 01h, dansez au son de votre playlist idéale mixée par la crème des DJ’s…

C’est vous qui le dites, ONPP, La Récré de Midi, La grande forme, Vivre Ici, C’est pas fini en vacances

Vos émissions quotidiennes prennent un congé mérité pendant les vacances de Noël. Retrouvez C’est vous qui le dites, On n’est pas des pigeons, La Récré de Midi, La grande forme, vos émissions régionales Vivre Ici et C’est pas fini dès le lundi 4 janvier sur VivaCité.

Le 8/9 et Quoi de neuf continuent

Vos matinales régionales ainsi que les émissions du 8/9 et de Quoi de neuf jouent quant à elles les prolongations pendant la fin de l’année 2020 le 24 et du 28 au 31 décembre ! Retrouvez vos animateurs et chroniqueurs adorés pour encore plus d’infos bienveillantes et insolites, de fous rires et de détente sur VivaCité. Plus que jamais, grâce aux fêtes avec Viva, la vie va !