La machine à remonter le son avec la Sonuma : Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain des Prés

Juliette Gréco est née le 7 février 1927 à Montpellier. Elle s’installe à Paris en 1933 avec sa mère et sa sœur aînée. A la déclaration de la guerre, Charlotte et sa mère sont déportées dans le camp de concentration de Ravensbrück, près de Berlin en raison de leur engagement dans la résistance. Juliette, trop jeune pour être déportée est emprisonnée à Fresnes dans le plus grand centre pénitentiaire de France. En 1942, elle est libérée mais se retrouve seule dans le 16ème arrondissement, livrée à elle-même lors qu’elle n’a que 15 ans. Elle est prise en charge par son ancien professeur de Français, Hélène Duc. Elle la loge dans sa pension située à proximité de l’église Saint-Sulpice tout près du Quartier de Saint-Germain des Prés. En 1945, Juliette Gréco va découvrir le bouillonnement culturel de ce quartier de Paris. Elle devient la muse d’artistes et d’intellectuels tels que Boris Vian, Jean-Paul Sartre et se lance dans la chanson. En 1949, elle dispose déjà d’un vaste répertoire et participe à la réouverture du cabaret " Le Bœuf sur le toit ", salle mythique de music-hall avec sa brasserie. Cette année-là, elle rencontre le compositeur et trompettiste américain, Miles Davis. Ils tombent amoureux mais renonceront au mariage pour se prémunir de la ségrégation, les mariages entre blancs et noirs étant illégaux aux Etats-Unis. Dès les années 50, Juliette Gréco connaît le succès et reçoit de nombreuses récompenses dont le prix de la Sacem pour " Je hais les dimanches ". Elle voyage beaucoup, part en tournée au Brésil, aux Etats-Unis. Elle fait aussi ses premières armes au cinéma. Elle épouse le comédien Philippe Lemaire rencontré sur le tournage du film " Quand tu liras cette lettre ". Le couple vit dans le bonheur jusqu’à la naissance de leur fille Marie-Laurence en 1954 avant de divorcer deux ans plus tard. Hollywood la courtise également. Elle rencontre le producteur Darryl ZANUCK sur le tournage du film "Le soleil se lève aussi" d'Henry KING en 1957. À présent vivant en couple avec Darryl, Juliette GRÉCO tourne dans quelques-unes de ses productions jusqu'en 1961, notamment "Les racines du ciel" et met un terme ensuite à sa relation avec Darryl ZANUCK.