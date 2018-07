"La Macarena" doit son existence à une suite de petits hasards et à une implacable chorégraphie signée Mia Frye !

Spécialisés dans la musique folk andalouse, le duo Los Del Rio s'est formé dans les années 60 dans la province de Séville en Espagne.

C'est à l'occasion d'une tournée au Vénézuela que tout commence lorsque le groupe assiste à une démonstration de flamenco où un chanteur local nommé "Romero" se lance dans une improvisation pour encourager la danseuse : "Dale a tu cuerpo alegría, Ma'dalena, que tu cuerpo e' pa' darle alegría y cosa' buena".

C'est sur cette base que Los Del Rio écrit initialement une chanson titrée "Magdalena" qui parle d'une femme du même nom. Ils en changeront le titre suite à une plainte du chanteur espagnol "Emmanuel" qui avait déjà publié une chanson du même nom.

C'est ainsi qu'une première version rumba flamenca de "Macarena" est enregistrée en 1992 et sort en 1993 !

La titre connait d'abord un petit succès en Espagne, au Mexique et à Porto-Rico où des touristes américains la découvrent et la ramènent chez eux pour la populariser dans les communautés latino de Miami et New-York !

C'est aux Etats-Unis que le groupe Bayside Boys s'en empare pour en faire un remix sur lequel on retrouve un sample du rire d'Alison Moyet puisé sur le morceau "Situation" de son groupe Yazoo en 1982 (à redécouvrir ci-dessous !).

C'est cette version, appuyée par son clip dans laquelle la danseuse Mia Frye commet la célébrissime chorégraphie, qui deviendra le tube planétaire de l'été 1996 durant lequel Bill Clinton la reprend même pour sa campagne électorale en faisant danser la Macarena à la secrétaire d'Etat Madeleine Albright !