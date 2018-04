La licorne, de l'animal fantastique à la super-star des sociétés occidentales. 

D’abord considéré comme un animal fantastique, la licorne prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Mais d’où vient un tel engouement ?

Exit les seuls livres de contes, la licorne s’impose partout ! Nouvelle icône de de la pop culture, coqueluche d’internet et même symbole de la communauté LGBT : il semble que l’animal fantastique plaise beaucoup au public.

Depuis 2013, la bête à corne a même donné son nom aux start-up qui valent plus d’un milliard de dollars. Parmi ces 200 entreprises très florissantes, seules quatre d’entre elles - OVH, Blablacar, Critéo, Vente-privée sont françaises.

Le refuge d'une société trop binaire ?

Pour le sociologue Stéphane Hougon, la licorne serait, en quelque sorte, le refuge de toute une population qui ne se retrouve plus dans une " société européenne qui a, depuis bien longtemps, séparé le vrai du faux, le réel de la fiction et le masculin du féminin.

A elle seule, la licorne incarnerait donc le levier tout indiqué pour passer d’un monde " très rationnel et intellectualisé " à un un autre plus infantile et empli de merveilles.