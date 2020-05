La lavande blanche séduit par son originalité et ses vertus plurielles

La lavande blanche séduit de plus en plus de personnes tant sa couleur permet de jouer l’originalité et de varier les plaisirs. Elle se fond idéalement avec la plus répandue lavande bleutée ou encore elle règne en déesse en vos parterres, au potager et même en pot sur votre balcon. Parfaite plante d’ornement, cette plante mellifère a, à elle seule, bien des atouts au-delà de sa vertu esthétique. Les pépiniéristes l’arborent fièrement dans leurs étals et illuminent ainsi nos envies de varier les plaisirs. Petit détour côté jardin pour découvrir tous les trésors de cette pure merveille.

Qui est-elle ? La lavande blanche, de son nom scientifique lavandula angustifolia "edelweiss", est un cultivar de la lavande classique (la lavandula angustifolia) dont les fleurs sont d'un blanc pur éclatant. C'est d'ailleurs de ce blanc éclatant que lui vient son nom puisqu'il fait évidemment référence à la fameuse étoile d'argent alpestre. D'un port naturellement à la fois compact et étalé, la lavande blanche s'épanouit au printemps en produisant de longues tiges terminées par des sommités fleuries en épi. Tout aussi parfumée que sa cousine violette, la lavandula angustifolia "edelweiss" ravit les jardiniers en herbe par sa rusticité et sa grande résistance.

La lavande blanche supporte à peu près tous les sols, pourvu qu'ils ne soient pas trop humides et/ou trop riches. Ainsi que votre sol soit calcaire, acide, sec, pauvre ou rocailleux, vous pouvez sans risque y déposer un plant de lavandula angustifolia "edelweiss" : pensez simplement à l'arroser copieusement la première semaine, en deux fois, pour lui permettre de reprendre. Une fois cela fait, il vous suffira de lui faire subir ses deux tailles annuelles expliquées plus bas. Aimant le soleil et étant peu difficile en matière de sols, la lavande à fleurs blanche est donc une plante idéale pour constituer des massifs et des rocailles. Persistante, elle gardera son beau feuillage vert/gris en hiver, étoffant ainsi votre composition. Sa belle couleur blanche s'accommode par ailleurs très bien de la couleur violette de sa cousine avec laquelle elle crée un contraste délicat du plus bel effet. En rocaille, vous pourrez également l'associer avec bonheur à des plates-bandes de vivaces. Et si vous n'avez pas de jardin mais seulement une terrasse ou un balcon, la lavande blanche peut aussi se cultiver très facilement en pot, en bac ou en jardinière. Elle égaiera votre appartement et vous fera profiter, au moindre coup de vent, de son délicat parfum pendant tout le printemps.