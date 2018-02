La Jupiler pourrait disparaître... Faut-il la pleurer ou soupçonner un buzz organisé ?

La question qui dérange : la Jupiler pourrait bientôt disparaître nous annonce la DH. Faut-il déjà pleurer la disparition d’un fleuron belge ou soupçonner un simple buzz organisé ?

Stupeur et tremblements. La DH annonce ce matin que la Jupiler pourrait bientôt disparaître. Des sources bien informées seraient à l’origine de la fuite et le journal précise que les logos " Jupiler " ont déjà disparu de la façade de l’usine où la bière belge est fabriquée. Du côté d’AB InBev, on se refuse pour l’instant à tout commentaire tout en précisant qu’une conférence de presse se tiendra demain sur le sujet. Après Brussels Airlines, un nouveau monument du patrimoine national est-il en péril ou s’agit-il simplement d’un buzz organisé ?

Franck De Reymaecker, journaliste pour "Het Laatste Nieuws" : " C'est difficile à croire que Jupiler va disparaître parce que la marque a une notoriété importante en Belgique. Mais, j'ai obtenu l'information d'une source sûre et qui restera confidentielle. Je ne sais pas encore si cette décision est temporaire ou définitive parce que demain matin, il y a la conférence de presse. Le produit en question restera mais, c'est certain que la marque disparaîtra. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas encore, je continue mes recherches. On voit aussi sur le bâtiment de la brasserie à Jupy qu'on efface le nom de la marque. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare avec un plan derrière mais pour le reste, je pense qu'on doit attendre les nouvelles de demain ".

Pour Franck De Reymaecker, il s'agit là d'une nouvelle plutôt surprenante : " C'est un peu étonnant parce que le nom est très connu en Belgique et AB InBev est très célèbre aussi pour sa manière de construire les marques. De plus, toute la stratégie de AB InBev est vraiment basée sur la marque de Jupiler et en construire une autre, ça demande beaucoup d'investissement ". Selon le journaliste, cette décision ne serait en rien liée aux ventes de la bière en question : " À mon avis, cela peut être une campagne de publicité ou de marketing mais ça n'a rien avoir avec le chiffre d'affaire. "