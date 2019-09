"La Grande Vente de Plantes" est de retour à Bruxelles

Au programme

Les amoureux, passionnés ou curieux des plantes pourront découvrir plus de 100 variétés de plantes comme des cactus, succulentes, plantes tropicales et plantes d’extérieur à prix ronds 2€, 5€ et 10€, des aromates bio, des grandes plantes à 15€.

Si vous n’y connaissez rien aux plantes, et vous pensez ne pas avoir la main verte, les experts de Plantes seront là pour vous livrer leurs meilleurs conseils.