"La Grande Forme" s'initie à l'escrime !

L’escrime est une discipline peu connue dont les spécificités incarnent la noblesse par excellence. Alisson Delpierre, journaliste à la RTBF et chroniqueuse dans l'émission "100% sport" a testé l'escrime et a choisi l'épée pour l'accompagner lors de cette première initiation. L'escrime est un sport de combat à la fois exigeant et convivial qui demande une grande maîtrise technique et tactique. Un sport où la maîtrise de soi et le respect de l'autre sont primordiaux. À l'escrime, on s'affronte en duel et on choisit une des trois armes possibles pour ce sport de combat : l'épée, le fleuret ou le sabre. Les différences se font principalement au niveau du poids et de la taille de l’arme. Sous les conseils de son maître d'armes, Alain, notre chroniqueuse Alisson teste l'épée pour sa première initiation, l'arme historique. Les règles varient en fonction de l'arme choisie. Pour l'épée, le but premier de de toucher sans se faire toucher. Il est permis de toucher son adversaire sur l'entièreté de son corps, masque et pieds compris.

La Grande Forme - L'escrime - 14/01/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Les vertiges. Chronique sportive : l'escrime.

Prête pour le combat Avant de commencer cette initiation à l'escrime, Alisson doit se protéger. En effet, il est interdit de pratiquer l’escrime sans l’équipement approprié. Masque avec grillage qui descend jusqu'au cou, cuirasse (partie de l'armure qui recouvre le buste), sous-cuirasse, veste, sans oublier de faire passer un câble avec une prise de chaque côté pour relier l'épée au compteur de points. Une fois bien équipée, Alisson doit apprendre la mise en garde. La main vers l’avant et le pommeau de l’arme, au milieu du poignet. L’autre main, on la place derrière soi, pour maintenir l’équilibre. Alisson doit également apprendre à se déplacer : des grands pas pour aller de l’avant, et des plus petits pour reculer, ou pour "rompre" comme on dit dans le jargon. Notre chroniqueuse compare d'ailleurs ce genre de pas à de la danse, ce qui fait rire jaune son maître d'armes... Enfin, Alisson apprend à se fendre pour attaquer. Ça y est, elle est prête pour le combat ! Alain également : "En garde ! Êtes-vous prêts ? Allez !"

"La Grande Forme" s'initie à l'escrime ! - © simonkr - Getty Images

Respect et tradition Après un assaut laborieux pour notre chroniqueuse, son adversaire l'emporte 5 touches à 1 pour Alisson qui a tenté de sauver l'honneur... Lors des matches de poules à l'escrime, cela se joue en 5 touches et en 15 touches lors de matches de qualification. Alisson a tout donné mais son adversaire ne lui a laissé aucune chance... Alain, son maître d'armes, lui explique que c'est normal car un escrimeur doit offrir sa plus belle escrime à un débutant, il s'agit d'une question de respect. Le respect, une notion très importante dans ce sport où l'on se salue et se sert la main avant et après le combat. Durant cette initiation, Alisson se rend compte que rigueur, rapidité et concentration font partie des valeurs de ce sport de combat. L'escrime est un sport de tradition qui véhicule également du courage et de la fierté. En Belgique, on dénombre 3500 escrimeurs et 66 clubs. Les cotisations varient en fonction du nombre d'entraînements - entre 200 et 500 € par an là où Alisson s'est entraînée. Ajoutez à cela 500€ de moyenne pour l'équipement, même si les clubs prêtent le matos aux débutants. Cela en fait un sport assez onéreux mais la passion, ça n'a pas de prix ! La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio