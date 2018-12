La grand' messe des Enfants de choeur, c'est ce 30 décembre de 9h à 10h30

Que les Enfants de chœur soient avec vous !

Quoi de mieux pour clôturer cette fin d'année que d'assister à la dernière bénédiction des Enfants de Choeur en ce 30 décembre.

A cette fin ... d'année... Jean-Jacques Brunin réunit sa fine équipe pour un " Best of " chatoyant, délirant, percutant et surtout très drôle.

Le programme de 09h00 à 10h30 sera chargé et varié. Outre les chroniqueurs habituels, bien connus et très appréciés : Kody, Martin Charlier, Dominique Watrin, Walter et Christophe Bourdon, les Enfants de Chœur ont fouillé dans leurs archives pour exhumer quelques " pépites " oubliées.

Dans la " Boîte à Souvenirs ", vous pourrez réentendre quelques anciens chroniqueurs de l’émission tels Alex Vizorek et Jérôme de Warzée qui ont enchanté les premières années de l’émission. Vous retrouverez aussi quelques invités bien fêlés qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau. Notamment Les Frères Taloche et Jean-Luc Fonck !

D’autres surprises se hisseront également au programme : des parodies en chanson de Fabian Le Castel, le retour de Jean-Michel de Beyne-Heusay et le nouveau feuilleton " L’Enfer du décor ".

Si vous n’avez pas bien digéré votre réveillon précédent, si vous avez mal au crâne, si vous vous sentez encore fatigués, le " Best of " des Enfants de Chœur du 30 décembre agira , comme par miracle, pour vous faire rire aux éclats.

Bienvenue dans le monde du rire et de la bonne humeur…

Si vous avez raté l'office de ce 30 décembre, le confessionnal des Enfants de choeur vous sera ouvert le 1er janvier de 9h à 10h30 en direct sur VivaCité.