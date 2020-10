La FWB publie une liste de lieux accessibles aux étudiants en distanciel

Les dernières mesures gouvernementales ont été très claires ce vendredi 23 octobre : les cours en présentiel sont suspendus jusqu'au 19 novembre. Les équipes académiques et les étudiants y étaient cependant préparés, depuis le passage en code orange de la plupart des hautes écoles et universités du pays.

Certaines institutions se disent en effet mieux préparées qu'au printemps, où l'annonce du confinement était une véritable surprise, une plongée dans un enseignement inconnu.

Seulement, la Fédération des étudiants francophones alertait déjà les autorités dès le mois de mars face aux difficultés que peut comprendre un enseignement en distancier. Tous les élèves ne sont les égaux face aux technologies et aux équipements numériques permettant de suivre les cours : applications, ordinateurs, espace, calme...



C'est pourquoi la FWB a publié, le 20 octobre, un répertoire des lieux accessibles pour les étudiants et ce, dans toute la Belgique. Le document se veut une main tendue au secteur de l'enseignement, pouvant aider les élèves mais aussi leurs professeurs avec différentes ressources et outils visant à faciliter l'enseignement hybride propre à cette période de crise.