La Foire d’octobre de Liège : on a testé pour vous !

Pierre Bail a testé pour vous la Foire d’octobre de Liège et ses lacquemants !

Depuis samedi la foire de Liège a fait son grand retour après un an d’absence pour cause de covid. C’est un des grands rendez-vous liégeois de la rentrée. Elle est là chaque année depuis 1594… Et elle accueille en un mois et demi près d’un million et demi de personnes.

Une activité à faire généralement en famille. Pour les attractions que proposent les quelques 175 forains dans leurs baracks (ce qui veut dire : petites boutiques, " échoppes " en Liégeois).