La fin de la pollution plastique...

À l’approche de la Journée Mondiale de la Terre (célébrée le 22 avril), d’immenses œuvres éphémères sont en train de faire leur apparition sur les plages d’Europe. Leur objectif ? Mettre en lumière la catastrophe environnementale que représente la pollution plastique.

Aux grands maux, les grands remèdes. Parce que les longs discours sur l’état actuel de nos océans et de notre environnement ne semblent plus trouver de réel écho, l’heure est à l’action et aux initiatives d’envergure.