C'est LE rendez-vous des amateurs de nature et de jardin ! La Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers dans l'entité de Lasne, c'est pour ces 5, 6 et 7 octobre

Ce grand-rendez vous au coeur du parc de l'Ancienne Abbaye d'Aywiers, c'est la rencontre dynamique de 200 professionnels du monde des jardins. Ce parc de 7 hectares, entouré de vieux murs, contient de superbes arbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un étang, des sources ainsi qu'un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Un lieu exceptionnel qui vaut le détour. Profitez de ce premier week-end d'octobre pour parcourir ce beau jardin et partir à la découverte des exposants.

La Fête des plantes et du Jardin d'Aywiers les 5, 6 et 7 octobre - © Tous droits réservés Pépiniéristes spécialisés, architecte-paysagistes, artisans, artistes, créateurs de mobilier de jardin, librairie spécialisées, antiquaires... Jardiniers avertis et amateurs pourront y cueillir 1001 idée pour créer leur paradis vert ! Le thème retenu pour cette édition automnale : "A fleur d'écorces". Cette carapace protectrice a des allures très variées selon l'âge et les espèces. Fine et lisse, l'arbre est jeune. Epaisse et ridée, il n'est pas né d'hier. En cela, l'arbre nous ressemble . Elle parle de lui, de sa vie et des péripéties qu'il a traversées . Certaines arbres portent des livrées d'une stupéfiante beauté, décoratives par leurs textures, leurs motifs ou par leurs étonnants coloris . C'est souvent avec le temps qu'elles prennent tout leur éclat. D'autres en revanche ne font étalage de leur splendeur que sur le jeune bois . Si le promeneur les apprécie d'abord du regard, le geste de les toucher suit presque immanquablement. Curieux d'aller à la rencontre des sensations qu'elles procurent ou peut être avec le secret désir de capter un peu de la force de l'arbre.

La Fête des Plantes et du Jardin à l'ancienne Abbaye d'Aywiers, ces vendredi 5 octobre de 12 h à 18 h, samedi 6 et dimanche 7 de 10 h à 18 h. 10 euros d'entrée pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Bracelet week-end : une entrée + 2 euros. Sachez encore qu'une petite restauration est prévue en plusieurs endroits du jardin. Un service "brouettes" également : des scouts et des guides vous proposeront de transporter vos achats afin de récolter un peu d'argent pour leurs camps . Les chiens en laisse sont autorisés. Parking gratuit.

Toutes les infos via le SITE L'organisatrice de ce bel événement était l'invitée d'Aller/Retour cet après midi. Ecoutez Patricia Limauge