Rendez-vous le 13, 14 et 15 septembre dans le Parc de Bruxelles pour la 10ième édition de la désormais célèbre Fête de la BD.

Un événement incontournable

La Fête de la BD, une aventure à vivre ce week-end à Bruxelles ! - © Tous droits réservés

Chaque année, cette grande fête se tient dans le Parc de Bruxelles durant un week-end.

Ce rendez-vous prend de plus en plus d’ampleur puisque pratiquement tous les éditeurs de BD se retrouvent pour 3 jours sous des chapiteaux au cœur de Bruxelles.

Il y règne une ambiance joyeuse et détendue entre les auteurs qui prennent un réel plaisir à se retrouver et à discuter avec leurs lecteurs, les familles qui découvrent de nouveaux héros, des animations en tout genre, la Balloon Parade, des expositions et bien d’autres choses qu’on vous invite à vivre du vendredi 13 au dimanche 15 septembre.