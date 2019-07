La feta dans tous ses états !

La vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur la célèbre feta, c'était ce matin dans le 6/8 avec Carlo de Pascale.

La feta, tout le monde a l'impression de la connaître. C'est un produit importé parmi les plus importants.

La feta est un fromage à base de lait de brebis et de chèvre et conservé en saumure. Et c'est ça qui fait sa particularité. Cet affinage pendant au moins deux mois fait qu'il n'a pas de croûte.

Et même si cette façon de faire du fromage est présente dans de nombreux pays : Balkans, Bulgarie, Turquie... C'est la Grèce qui se taille la part du lion. C'est d'ailleurs en Grèce qu'elle prend le nom de feta. Un nom apparu au 19ième siècle même si la fabrication de ce fromage en saumure est attesté depuis la fin du Moyen Age.

Il faut savoir aussi que les Grecs sont de gros consommateurs de fromage...

28 kilos par personne par an ! Et dans ces 28 kilos, il y a 10 kilos de feta !