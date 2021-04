La femme de Stromae partage une photo de leur fils : les internautes fondent

Si un petit baby-boom se réalise en 2021 chez les stars , qui n’hésitent pas à annoncer la grossesse ou la naissance à leurs fans sur les réseaux sociaux, certaines personnalités se font bien plus discrètes, à l’image de Stromae .

La styliste Coralie Barbier, femme de Stromae, a partagé un cliché sur Instagram qui a provoqué l’hystérie chez les internautes : celle de leur fils, dont on ne connaît toujours pas le prénom.

Stromae n’a plus sorti d’album depuis Racine Carrée en 2013 et le rythme effréné des concerts qui l’avaient ensuite affaibli en 2015.

S’il s’est pourtant illustré dans certaines collaborations les années suivantes comme avec Coldplay sur Arabesque ou OrelSan sur La Pluie ou encore sur un titre pour inaugurer la nouvelle collection de vêtements de son épouse, on sait qu’un prochain album verra bientôt le jour pour l’auteur-compositeur-interprète belge comme il l’avait révélé à Libération.

Durant cette période, Stromae et Coralie Barbier se marient en 2015 avant de donner naissance à un petit garçon en 2018.

Les nouvelles du couple d’artistes belges se font tellement rares à travers les médias que la publication d’un cliché de leur bambin est un petit événement pour les fans. On découvre le petit garçon de près de trois ans doté de longues boucles blondes et assis sur une chaise en train de colorier sur un chevalet dans une photo prise visiblement il y a un an d’après la légende. Si certains fans ont essayé d’obtenir le prénom de l’enfant, la plupart ont été conquis par ses talents artistiques précoces, qui devraient l’amener à marcher sur les traces de ses parents peut-on lire en commentaires.