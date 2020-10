La fée des dents : la petite souris flamande

Les contes et légendes, les traditions nous font voyager dans l’imaginaire et confèrent bien de la magie à notre enfance. Des croyances en lesquelles on se plaît à rêver. Ces traditions, ces coutumes toutefois diffèrent d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre.

On connaît tous cette coutume lorsque, enfant, nous perdions l’une de nos petites dents. C’est alors la petite souris qui venait discrètement pour nous déposer une friandise et souligner ainsi positivement ce grand moment.

En Flandre, il en est autrement. C’est une petite fée qui vient magiquement honorer et récompenser la tombée de cette première dent.

Souris et fées se voleraient ainsi la vedette ? Focus sur cette légende avec Gilles Delvaulx qui nous ramène en enfance.