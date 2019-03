La famille royale britannique a publié lundi une charte invitant les internautes à interagir sur ses réseaux sociaux avec "courtoisie, gentillesse et respect", sans quoi elle supprimerait leurs commentaires, voire les signalerait à la police.

La famille royale britannique s'attaque aux trolls - © Tous droits réservés

Finis les propos "obscènes, offensants, menaçants, injurieux, haineux" ou encore "discriminatoires du fait de la race, du sexe, de la religion, de la nationalité, du handicap, de l'orientation sexuelle ou de l'âge": ces publications seront cachées ou supprimées, et et leurs auteurs bloqués.

A lui seul, le compte famille royale (TheRoyalFamily) enregistre 4,9 millions d'abonnés sur Facebook, 4,5 millions sur Instagram et 3,9 millions sur Twitter. Mais Clarence House, la résidence du prince héritier Charles, et le palais de Kensington, celle de ses fils William et Harry, ont leur propres comptes.

Selon la presse people britannique, le personnel du palais de Buckingham perd déjà des heures chaque semaine à effacer les commentaires injurieux, qui attaquent surtout les duchesses de Cambridge et de Sussex, Kate Middleton et Meghan Markle.

Avec sa charte, Buckingham souhaite "aider à créer un espace sain" d'interaction en ligne.

Le document précise également que les commentaires ne doivent pas être "hors sujet", "incompréhensibles" ou encore rédigés à des fins publicitaires.

Source : AFP