La durée de vie des déchets dans la nature...

Les règles du tri sélectif...

1. Je tri mes déchets

2. Je mets dans le conteneur à verre

3. Je m'équipe d'une poubelle pratique qui me facilite la vie

4. Je me passe d'emballages et donc de déchets à trier... vive le vrac !

5. Je compacte tout ce qui prendre moins de place

6. Je composte le plus de déchets verts possible - je m'inscris à une formation sur le compost !

7. j'évite impérativement les emballages plastiques, je dis NON une fois pour toute.

8. Je suis inventif-ve... Je crée mon sac pour faire les courses, je découvre le mode achat "en vrac", j'achète mes fruits et légumes chez le producteur du coin, je m'inscris à un atelier "zéro déchet" avec des copines - des copains, je deviens un(e) pro du tri, je supprime la distribution des publicités dans ma boite aux lettres, je fais mes produits de lessive, d'entretien et cosmétiques, je fais mon compost, je participe au ramassage des déchets dans ma commune et deviens un acteur citoyen... Parce qu'il n'est pas de petites choses, lancez-vous ce défi en mode plaisir petit à petit, on préservera notre nid !

Je participe à la plus grande action citoyenne de nettoyage de l'environnement avec Sara De Paduwa.