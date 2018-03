La déco tendance & minimaliste inspirée du Wabi-Sabi !

Plus

Le Wabi-Sabi, c’est la nouvelle tendance déco du moment ! Minimaliste, épurée et en accord avec la nature, elle a de quoi nous convaincre. Sans aucun artifice, ce courant met en scène des réalisations artisanales qui s'inspirent de la nature. Mais le Wabi-Sabi n'est pas seulement un concept déco car c’est en réalité bien plus que ça…

- - © Tous droits réservés Le Wabi-Sabi, un état d’esprit avant tout... Le terme " Wabi-Sabi " regroupe en réalité deux concepts : la simplicité, la mélancolie (wabi) et l’usure du temps, les choses vieillissantes (sabi). Si vous demandez à un japonais de vous expliquer ce qu’est le Wabi-Sabi, il y a de fortes chances qu’il ne sache pas le faire. Car le Wabi-Sabi, c’est avant tout une philosophie de vie, une manière de ressentir les choses, difficile à formuler. Cet art de vivre est apparu au XVe siècle lorsque des moines japonais ont commencé à utiliser des accessoires locaux et sous estimés pendant les cérémonies du thé, en réaction aux cérémonies luxueuses de l’élite. En prônant la simplicité et les matériaux humbles, une nouvelle philosophie de vie était née. Aujourd’hui, vivre Wabi-Sabi c’est vivre simplement en aimant ce qui nous entoure et en acceptant toutes les imperfections. Le Wabi-Sabi, c’est donc tout l’inverse de notre société de consommation qui prône le beau et nous pousse à vouloir toujours plus. En déco, cela donne un rendu assez rustique, brut et sans chichis ! C’est peut-être pour ça qu’on l’aime ?

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Un intérieur Wabi-Sabi doit avant tout être rustique ! Oubliez les coussins douillets et l’esprit scandinave. Des matériaux bruts et patinés... Pour une déco Wabi-Sabi, misez avant tout sur des matériaux bruts, rustiques et imparfaits, comme la pierre et le bois. Les irrégularités et l’usure révèlent la beauté authentique des objets, il ne faut donc pas chercher à les effacer !

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Des marques apparentes du temps qui passe N’hésitez pas à récupérer de vieux meubles ou achetez-les d'occasion. Les marques d’usure sont le signe que ces meubles et ces objets ont une histoire, que le temps passe… Il est donc inutile d’essayer de les camoufler ! Bien au contraire, un intérieur imparfait qui vieillit avec le temps, c’est l’esprit même du Wabi-Sabi.

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Un mobilier épuré et artisanal Entourez-vous de ce qui vous plaît, peu importe si les objets sont dépareillés mais ne surchargez pas votre intérieur ! Épurez au maximum pour ne garder que l’essentiel, c’est à dire un mobilier simple, pratique, artisanal et beau à l’état brut. Un mobilier trop voyant ou trop moderne n’a pas sa place dans un intérieur Wabi-Sabi. On mise donc sur la simplicité et l’authenticité.

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés La nature comme source d’inspiration Quant aux couleurs, faites en sorte qu’elles soient le plus proche possible de celles des éléments naturels. Choisissez donc plutôt des teintes claires et neutres. Et bien plus qu’un choix esthétique, une déco Wabi-Sabi doit surtout vous apporter la paix intérieure. L’idée est de retrouver dans votre mobilier et votre intérieur, l’imperfection de la nature mais aussi les traces du travail humain. Enfin, faites-vous confiance, l’esprit Wabi-Sabi trouvera sa place naturellement chez vous 8 Sources :consoglobe.be