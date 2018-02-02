La Dame blanche est un plat qui se mange froid !

Amour, perdu, intouchable et anniversaire... Voici les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine pour napper savoureusement et subtilement cette Dame Blanche, ce défi du jour. A table... C'est parti !

 

LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID 

 

QUAND J’AI DES IDEES NOIRES J’ALLUME LA LUMIERE

OU BIEN J’OUVRE LES YEUX CA ME DONNE LES IDEES CLAIRES

JE VOIS L’EAU QUI S’ECOULE PAR LE TROU DE LA BAIGNOIRE

JE ME DIS QUE C’EST COOL. MAIS OU VA-T’ELLE QUAND ELLE PART ?

QUAND JE VOIS LA VAPEUR CONDENSER C’EST AMUSANT

CA ME RAPPELLE LES DANSES QU’ON DANSAIT DANS L’ANCIEN TEMPS

ON DANSAIT LA JAVA SUR DES CHANSONS D’AMOUR

TIENS…JE ME DEMANDE QUEL AGE J’AVAIS QUAND J’AI DECOUVERT LA JAVA

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID

A BORD DE L’INTOUCHABLE JEANNE D’ARC ENTEND DES VOILES

JE LUI DIS VOYONS JEANNE ,DANS UN SOUS MARIN, Y’A PAS D’ VOILE

TOUS LES ANS A LA MEME DATE ON FETE SON ANNIVERSAIRE

DEGUISES EN POMPIERS TOUT NUS DANS LA CHAUDIERE

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID

MA TETE EST HABITEE PAR DE GENTILS FANTOMES - WOUOU

CE SONT DES HABITUES ILS PEUVENT HANTER SANS FRAPPER - WOUOU

ILS AIMENT FAIRE DE L’ESPRIT MAIS CA NE ME FAIT PAS PEUR

LE JOUR OU L’ESPRIT FERA PEUR IL SERA TEMPS D’ARRETER

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID

 

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT

JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS

QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID

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