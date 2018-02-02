Amour, perdu, intouchable et anniversaire... Voici les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine pour napper savoureusement et subtilement cette Dame Blanche, ce défi du jour. A table... C'est parti !
LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID
QUAND J’AI DES IDEES NOIRES J’ALLUME LA LUMIERE
OU BIEN J’OUVRE LES YEUX CA ME DONNE LES IDEES CLAIRES
JE VOIS L’EAU QUI S’ECOULE PAR LE TROU DE LA BAIGNOIRE
JE ME DIS QUE C’EST COOL. MAIS OU VA-T’ELLE QUAND ELLE PART ?
QUAND JE VOIS LA VAPEUR CONDENSER C’EST AMUSANT
CA ME RAPPELLE LES DANSES QU’ON DANSAIT DANS L’ANCIEN TEMPS
ON DANSAIT LA JAVA SUR DES CHANSONS D’AMOUR
TIENS…JE ME DEMANDE QUEL AGE J’AVAIS QUAND J’AI DECOUVERT LA JAVA
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID
A BORD DE L’INTOUCHABLE JEANNE D’ARC ENTEND DES VOILES
JE LUI DIS VOYONS JEANNE ,DANS UN SOUS MARIN, Y’A PAS D’ VOILE
TOUS LES ANS A LA MEME DATE ON FETE SON ANNIVERSAIRE
DEGUISES EN POMPIERS TOUT NUS DANS LA CHAUDIERE
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID
MA TETE EST HABITEE PAR DE GENTILS FANTOMES - WOUOU
CE SONT DES HABITUES ILS PEUVENT HANTER SANS FRAPPER - WOUOU
ILS AIMENT FAIRE DE L’ESPRIT MAIS CA NE ME FAIT PAS PEUR
LE JOUR OU L’ESPRIT FERA PEUR IL SERA TEMPS D’ARRETER
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
C’EST LA QUE JE COMPRENDS QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT
JE ME RETROUVE PERDU TOUT SEUL AU MILIEU DES BOIS
QUE LA DAME BLANCHE EST UN PLAT QUI SE MANGE FROID