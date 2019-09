La cure de raisin... Le top détox d'automne !

À la fois drainante et revitalisante , cette cure séduit pour ces multiples bienfaits. Le raisin sollicite ce qu’on appelle les émonctoires, organes d’élimination des déchets (peau, rein, foie, intestins) et permet de déloger les toxines. Mais elle apporte d’autres bienfaits.

La cure de raisin, également baptisée cure uvale d'automne, a vraiment le vent en poupe !

Elle aurait des effets à la fois dynamisants et relaxants et permettrait d' aider ainsi le corps à se régénérer. Le principe étant simple : il suffit de ne consommer que du raisin accompagné d'eau ou de tisane durant une journée, quelques jours ou une semaine sur avis de son médecin bien entendu. C'est à chaque personne de choisir la durée de sa cure détox en fonction de son expérience, de ses sensations, mais aussi de son mode de vie. Pour renforcer l'efficacité de la "monodiète", il est conseillé de choisir du raisin bio, bien mûr, et de le laver à l'eau avant de le consommer. Si le chasselas est généralement privilégié de par sa teneur en sucre modérée, le muscat peut également faire l'affaire ! Le raisin noir, en revanche, peut entraîner une constipation chez certaines personnes. Durant la cure détox, il est donc préférable de le consommer uniquement en cas de diarrhées.

Préparer son corps à la détox...

Avant de commencer la cure de raisin, il est essentiel de prendre deux ou trois jours pour éliminer les aliments industriels, les sucreries, l'alcool, le café et les produits d'origine animale de son alimentation. De même, à la fin de la cure détox, il est conseillé de réintroduire les aliments dans son assiette de manière progressive, en commençant par les légumes et en terminant par les protéines. la période d’adaptation alimentaire doit être égale à la moitié de la cure. Ainsi pour une semaine de cure, prévoir 3 jours de préparation et de remontée alimentaire.

Quel raisin utiliser pour une cure ?

Le raisin doit être de qualité biologique, mûr et bien lavé. Quitte à consommer un seul aliment, autant qu’il soit irréprochable. Il est recommandé de manger la peau, où se logent les fibres qui facilitent le transit intestinal, et les pépins contenant une bonne part des antioxydants.

C’est le Chasselas qui, par sa peau fine et sa teneur en sucre équilibré, convient le mieux, en alternance avec le muscat. Le raisin noir, l’Italia ou l’Alponse Lavallée peuvent irriter les intestins.

Chaque cépage ayant des propriétés différentes, il est judicieux de les alterner. Vous pourrez aussi commencer et terminer votre journée par un verre de jus de raisin. Loin de vouloir se restreindre, il faut manger à se faim, alors n’hésitez pas à faire plusieurs petits repas, en prenant soin de mastiquer.

Prévoyez en moyenne 1 à 2 kg de raisin par jour, mais là encore c’est votre organisme qui décide.

Précautions...

Parlez-en à votre médecin qui sera de bons conseils selon votre capital santé. La cure de raisin s’adresse à tous à l’exception des diabétiques et insulino-dépendants, et est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes.