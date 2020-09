La cuisson vapeur au lave-vaisselle : un concept en soi !

Les bienfaits de la cuisson vapeur, sa déclinaison en mode lave-vaisselle et quelques recettes, voici le menu du jour que vous pourrez savourer à pleines dents ou plus frileusement selon votre appétit du moment.

La question qui se hisse derrière votre minois amusé est certainement de savoir si oui ou non vous pouvez mettre votre produit détergent comme à l’ordinaire? Cela prête à rire effectivement car haut et fort : "non" s’exclameront les uns là ou d’autres diront "oui" bien entendu si vous avez recours à des bocaux hermétiques. Les deux réponses se valent selon votre usage. Pour la préparation d’un saumon emballé dans un film culinaire, il va de soi que le détergent est proscrit.

La cuisson a la vapeur douce est le mode de cuisson idéal pour conserver toute la saveur et la qualité des aliments. Cette pratique a fait ses preuves et des déclinaisons s’invitent au menu selon les goûts des uns et les usages des autres. Le lave-vaisselle fait ainsi son apparition en guise d’ustensile subtile pour s’adonner à cette pratique culinaire. Sa double fonctionnalité fait de plus en plus d’adeptes, pour les grands pressés, une vaisselle cumulée à la préparation du repas, pour de grands chefs cuisiniers aussi, le lave-vaisselle est un incontournable surprenant pour la préparation de bons petits plats.

La vapeur douce, obtenue dans une sorte de couscoussier à un seul étage, avec grille à larges trous et couvercle bombé, et que l’on remplit largement d’eau, va dès l’ébullition environner l’aliment, pénétrer à l’intérieur, le faire transpirer et évacuer les toxiques allergènes, et le cuire très rapidement.

La couleur des vitamines, l’odeur des molécules aromatiques, la saveur des sels minéraux et la texture des fibres sont le reflet des qualités nutritionnelles des aliments. Ces qualités doivent rester les plus naturelles possible pour nous nourrir correctement et être bien assimilées. Elles ne doivent donc pas être dégradées par la cuisson.

"C’est une cuisson efficace, rapide, protectrice, et qui nettoie les aliments de tous les toxiques, additifs et métaux lourds dus aux modes de culture, à l’environnement, et aux techniques industrielles de préparation alimentaire. On peut tout cuire à la vapeur douce : légumes, légumineuses, céréales, viandes, poissons, pain, gâteaux… Sauf les fruits qu’on doit toujours consommer frais sans cuisson".

La cuisson vapeur pour une alimentation saine

La cuisson vapeur au lave-vaisselle : un concept en soi ! - © bsd555 - Getty Images/iStockphoto

Certains nutriments, et les vitamines plus particulièrement, sont solubles dans l’eau comme le souligne passeportetsanté.net. Les aliments ont tendance à migrer vers ce milieu si on les plonge dedans : on dit qu’ils sont hydrosolubles. Si on cuit les légumes dans l’eau, une partie des nutriments seront perdus dans l’eau de cuisson.

L’exemple des brocolis, riches en vitamine C, est très parlant : une cuisson à l’eau leur fait perdre plus de 30% de leur teneur en vitamines C !

Une étude est parvenue à montrer que la cuisson a l’eau entraînait des pertes plus importantes chez les légumes-feuilles (63% de potassium, 59% de Sodium et 43% de Magnésium) que la cuisson à la vapeur (17% de potassium, 17% de Sodium et 11% de Magnésium).

En assurant une chaleur homogène (et en maintenant une température qui n’excède jamais 100°C), la cuisson à la vapeur permet de limiter la destruction des vitamines et la formation de composés toxiques puisqu’il faut moins longtemps pour cuire le cœur des aliments.

La cuisson vapeur est donc une pratique vivement recommandée pour une alimentation saine.