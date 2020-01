La crème des crèmes des plans anti-gaspi de nos denrées alimentaires !

Dans le monde chaque jour, ce sont 25% des denrées alimentaires qui sont immédiatement jetées à la poubelle... C'est énorme !

De plus, en amont de notre assiette se cache toute une production, consommatrice d’énergie, d’eau, et d’intrants (fertilisants, pesticides…) et génratrice de déchets. Jeter signifie également enlèvement et transport, collecte et infrastructure des déchets, puis incinération. Toutefois, le gaspillage alimentaire ne concerne pas tous les aliments de la même manière : on gaspille davantage le pain, et, en saison les fruits et légumes.

Voici quelques astuces, simples mais incontournables, pour limiter le gaspillage alimentaire.