La couleur cyan empêche l'endormissement !

La couleur cyan, élément perturbateur du sommeil On le sait, la lumière bleue des écrans empêche de dormir et maintient éveillé. Une étude prouve que c’est la couleur cyan qui est responsable de ce phénomène. Plus les nuances de cette couleur sont élevées, plus cela empêche l’endormissement.

- - © Tous droits réservés Le cyan, une couleur qui maintient éveillé Quelles couleurs aident à mieux dormir et au contraire, quelles sont celles qui empêchent de passer une bonne nuit ? Le cyan, mélange de vert et de bleu, semble impacter l’endormissement. Ainsi, plus sa teneur est élevée, plus les gens restent éveillés. La lumière bleue des écrans inhibe la mélatonine, l’hormone du sommeil Pour rappel, la lumière bleue stimule la vigilance et les performances cognitives tout au long de la journée. En revanche, elle envoie de mauvais signaux au cerveau et désoriente l’horloge biologique à la nuit tombée. En effet, cette lumière bleue inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil. Or, les écrans fonctionnent grâce à des LED (diodes électroluminescentes) qui émettent de la lumière bleue, et cela perturbe donc le sommeil. Il est donc recommandé d’éteindre mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs après 21 heures.

- - © Tous droits réservés Passez en mode nocturne... Vous pouvez interférer sur vos paramètres de luminosité sur l'ensemble de vos écrans. Depuis peu, un mode spécifique dit "nocturne" voit le jour sur nos écrans ! Il s’agit d’une nouvelle fonction de Windows 10 qui s’avère fort utile. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres d’affichage. Il vous sera possible de planifier les changements de luminosité, mais aussi de modifier la prépondérance des couleurs. En effet, certaines couleurs, comme le bleu par exemple, ont une longueur d’onde plus courte, et ont tendance à fatiguer plus vite nos yeux. Il est possible d’enclencher automatiquement le mode vision nocturne à une certaine heure. & que votre nuit soit douce !