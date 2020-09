La contraception, une affaire de femmes ?

En cette journée de la contraception, l’équipe de " La Grande Forme " a invité Charlie Theis, assistante sociale au Centre de Planning Familial FPS de Liège pour nous faire un petit point sur ce qui existe.

Pour commencer, rappelons ce que c’est un planning familial. C’est un lieu où on écoute et on accueille les personnes autour de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les patients peuvent prendre des rendez-vous autour de sujets comme la grossesse, la contraception ou encore l’avortement. Les plannings sont accessibles à tous sans restriction, dans le respect des convictions personnelles et de l’identité.

La contraception permet de se protéger d’éventuelles grossesses non désirées ou des maladies sexuellement transmissibles. Elle peut aussi être prescrite pour des raisons médicales, comme l’acné. Il en existe différents types : préservatif, anneau, pilule… Il est donc important d’avoir une réflexion avec un professionnel de la santé autour du choix de celle-ci. La contraception doit être adaptée à la personne, à ces besoins et à son mode de vie.

Et ne pensez pas que la contraception est une affaire de femmes. Même si le moyen de contraception est plus souvent pris par la femme, les conséquences concernent tant l’homme que la femme. A chaque couple d’être vigilant et de choisir de se protéger tous les deux par une forme de contraception.